Betreibungsamt will 43 Millionen Franken von Hotel-Dolder-Besitzer

Der Tag droht für Kunstsammler Urs Schwarzenbach immer näher zu kommen, an dem der Schweizer Staat einen Teil seiner Reichtümer zwangsverkauft. Der 71-jährige ehemalige Devisenhändler besitzt in Zürich unter anderem das Hotel Dolder Grand, dazu Ländereien in Australien, England und Marokko sowie eine weltbekannte private Kunstsammlung.