Mehr Utoquai als Hollywood-Boulevard

Schildknecht am Telefon: Panik beim Stadtrat



Leutenegger sagte auch, dass das Verhältnis zwischen ZFF und den Behörden teils «sehr angespannt» gewesen sei. Wenn Nadja Schildknecht sich an den Stadtrat wandte, habe dort jeweils Panik geherrscht, weil sie meistens mehr Quadratmeter vom begehrten Sechseläutenplatz forderte. Dabei habe sich Schildknecht fast immer durchgesetzt.

Die zwei Bejubelten, die ihre Direktorenposten an den Filmjournalisten Christian Jungen und Geschäftsführerin Christina Hanke abgeben und dafür einen Platz im Verwaltungsrat des Festivals einnnehmen, erinnerten in ihren letzten Worten (auf Englisch) an die bescheidenen Anfänge. Reihenweise hätten sie Stars eingeladen. Keiner wollte nach Zürich. Bis 2007 das erste Ja aus Hollywood kam, von Oliver Stone. Sie sei gleich nach L.A. geflogen, erzählte Schildknecht. «Wenn man sich einmal getroffen hat, fällt es schwerer, wieder abzusagen.» Beide betonten, dass das Festival ihr Berufs- und Privatleben verändert habe. Noch einmal Applaus.

Nach knapp drei Stunden folgte der Abspann. Nebenan, vor dem Bernhard-Theater, hatte sich bereits eine lange Schlange gebildet. Trotz Kälte und Regen reihten sich die Zürcherinnen ein für die After-Party. Wer weiss, vielleicht würde ja Cate Blanchett dort sein.

(bat)

Tauber Drummer, wildes Mädchen: Die Siegerfilme «Sound of Metal»: US-Regisseur Darius Marder erzählt von einem Schlagzeuger, der praktisch taub wird. Foto: Zurich Film Festival

Es war wohl das erste Mal, dass es Oliver Stone allen recht machen wollte: Rund die Hälfte der Beiträge im Spielfilmwettbewerb erhielt unter seinem Juryvorsitz einen Preis oder eine lobende Erwähnung. Das Goldene Auge (25000 Franken) ging an «Sound of Metal». US-Regisseur Darius Marder erzählt darin von einem Schlagzeuger, der nach einem Hörsturz praktisch taub wird. Die künstlerische Krise wird vor allem übers Sounddesign vermittelt, wir sehen aber auch das Porträt eines lebensfrohen jungen Mannes, der schmerzhafte Erkenntnisse über seine Zukunft gewinnt – nicht zuletzt wegen eines Heims, wo er gehörlosen Kriegsveteranen begegnet.