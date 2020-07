Suche nach Covid-19-Immunität – Zürich testet flächendeckend, Basel nicht Wieder einmal tickt der Stadtkanton anders: Während in Genf und Zürich der Grad der Durchseuchung in der Bevölkerung erforscht wird, sind Antikörpertests hier ziemlich rar. Simon Erlanger

Die Primarschule Juch in Zumikon ist eine von 60 Zürcher Schulen, wo die Schülerinnen und Schüler auf Corona-Antikörper getestet werden. In Basel gibt es keine ähnlichen Aktionen. Foto: Sabine Rock/Archiv Tamedia

Wie viele Schweizerinnen und Schweizer sind immun gegen das Coronavirus? Gleich zwei Studien versuchen, dies zu ergründen. So will das Forschungsprogramm «Corona Immunitas» der «Swiss School of Public Health» unter der Leitung des Zürcher Epidemiologen Milo Puhan herausfinden, wie viele Personen bereits eine Infektion mit dem Coronavirus hinter sich haben. Dies geschieht mittels dem Feststellen von Antikörpern gegen den Erreger von Covid-19. Die Studie geht bis März 2021 und soll endlich Aufschluss geben über die Dunkelziffer der Infizierten und damit das tatsächliche Ausmass der Pandemie. Ausserdem wollen die Forscher die Frage klären, ob man sich trotz Antikörpern erneut anstecken kann.