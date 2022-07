Kein Geld für MCH Group – Zürich lässt Basel im Regen stehen Während Basel-Stadt bereit ist, bis zu 34 Millionen Franken in die kriselnde Messe Basel zu investieren, werden sich die Stadt und der Kanton Zürich an der geplanten Aktienkapitalerhöhung nicht beteiligen. Kurt Tschan

Die Messe Basel hat schwierige Zeiten hinter sich. Der Weg zurück in die Erfolgsspur ist steinig. Foto: MCH Group

«Die Stadt Zürich hat bei der letzten Kapitalerhöhung auf eine Erhöhung ihres Aktienkapitals verzichtet und strebt keine Beteiligung an zukünftigen Kapitalerhöhungen an», bestätigt Catharina Fingerhuth, Sprecherin der Stadt Zürich. Keinen weiteren Rappen in die MCH Group investieren will auch der Kanton. «Der Kanton Zürich hält seinen Kapitaleinsatz bei der MCH Group konstant. Darum ist derzeit keine Teilnahme an weiteren Kapitalerhöhungen vorgesehen», sagt Reto Flury, Kommunikationsbeauftragter des Kantons auf Anfrage dieser Zeitung.