Gefahren des Erfolgs – Zürich kann YB stürzen – reicht es gleich für eine FCZ-Ära? Der FC Zürich kann in Bern einen riesigen Schritt Richtung Titel machen. Paradoxerweise erschwert der Höhenflug die Zukunftsplanung. Florian Raz

Die FCZ-Fans erinnern die Mannschaft an die grossen Zeiten von 2006 bis 2009. Einer der Spieler, Blerim Dzemaili, war damals bereits dabei. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Marinko Jurendic lebt zwischen zwei Zeitzonen. Mindestens. Da ist das aufregende Hier und Jetzt: also das Spiel seines FC Zürich bei den Young Boys, in dem der FCZ den wankenden Meister endgültig aus dem Titelrennen werfen kann. Aber weil Jurendic als Zürcher Sportchef amtiert, muss er mit dem Kopf auch schon in der kommenden Transferperiode sein.