Wirtschaftsmotor stottert – Zürich ist der grosse Corona-Verlierer Nichts los am Flughafen, keine Geschäftsreisenden in den Hotels, keine Touristen an der Bahnhofstrasse: Der Kanton schneidet vielerorts schlechter ab als die Restschweiz. Konrad Staehelin

Zeitweilen ziemlich leer: Zürichs Prachtmeilen, hier der Limmatquai. Foto: Samuel Schalch

Die Wahrscheinlichkeit ist beträchtlich, dass die Fluggesellschaft Swiss in den kommenden Wochen Schritte für eine Flottenverkleinerung in die Wege leiten wird. Dann würden wohl auch Entlassungen im grossen Stil kaum mehr zu vermeiden sein.

Die Swiss mit Zentrale in Kloten würde dann unverschuldet zu einem weiteren Beispiel für das, was die Zürcher Wirtschaft derzeit plagt: Vieles, für das der Rest des Landes sie vor der Pandemie beneidete, ist jetzt ein Handicap. Zürich, das Tor der Schweiz zur Welt, die Kongress-, Kultur- und Partystadt. In der Pandemie ist das ein Klotz am Bein.