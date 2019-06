Zürcher Stadt prescht beim Frauenstreik vor

Uster ist im Kanton damit ein Unikum – und liberaler als Zürich oder Winterthur, obwohl in allen Städten eine rot-grüne Mehrheit regiert. Zürich und Winterthur stehen den streikenden Angestellten, Frauen und Männern wohlwollend gegenüber, allerdings müssen sie ihre Absichten ankündigen und in ihrer Freizeit an den Aktivitäten teilnehmen.

Winterthurs CVP-Stadtpräsident Michael Künzle sagt: «Wir halten die Vorgesetzten an, grosszügig zu sein, wenn jemand für diesen Tag frei nehmen will.» Zürichs SP-Stadtpräsidentin Corine Mauch wird am Freitagnachmittag selbst am Frauenstreik teilnehmen. Ihr ist die «Gleichstellung aller Geschlechter persönlich ein zentrales Anliegen».

Auf Kosten der Steuerzahler

Die grosszügige Lösung wird in Uster nicht von allen goutiert und ist zum Politikum geworden. Gemeinderätinnen und Gemeinderäte von GLP und FDP haben einen Vorstoss eingereicht, in dem sie die Regierung kritisieren.

Sie halten es für falsch, dass Streikwillige auf Arbeitszeit an die Kundgebung gehen dürfen. Damit gehe der Streik auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die Stadtregierung muss dem Gemeinderat deshalb nach dem Streik Rechenschaft darüber ablegen, wie viele Angestellte der Arbeit fern blieben.

Solidarisch mit Anliegen