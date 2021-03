Impftourismus im Inland – Zürcher fahren nach Schwyz zum Impfen Wenn der Stoff knapp und die Nachfrage gross ist, suchen manche ihr Glück in anderen Kantonen. Cyrill Pinto

Impfstoff ist ein knappes Gut: Impfwillige reisen für eine Immunisierung in andere Kantone. Foto: Keystone

Der Jurist arbeitet bei einem Unternehmen im Kanton Schwyz. Seinen Wohnsitz hat der 55-Jährige aber in Zürich. Trotzdem konnte er sich über das Online-Anmeldeformular des Kantons Schwyz für einen Impftermin anmelden – und bekam eine Einladung für die Impfung. Inzwischen erhielt der Mann im Spital Einsiedeln SZ eine erste Dosis. Die zweite folgt in ein paar Tagen. Ein älteres Ehepaar, wohnhaft in Zürich, erhielt ebenfalls einen Impftermin in Schwyz. Ihr Hausarzt, der die Risikopatienten mangels Impfstoff in Zürich nicht impfen konnte, vermittelte dem Ehepaar den Termin.