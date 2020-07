Corona-Infektionsrisiko – Plaza und Mascotte schliessen vorübergehend Nachdem bereits das Plaza einen infizierten Gast gemeldet hatte, hat nun auch das Mascotte beim Bellevue einen solchen Fall vermeldet. Auch die «Zukunft» bleibt zu.

Das Corso-Haus mit dem Club Mascotte. Foto: Valeriano Di Domenico/Keystone

Das Plaza und das Mascotte beim Bellevue stellen den Clubbetrieb für dieses Wochenende freiwillig ein. Die Clubs entschieden gemeinsam, den Betrieb per sofort zu unterbrechen. So wolle man mögliche Weiterverbreitungsketten eindämmen, teilten sie am Donnerstag mit.

Der Betrieb wird voraussichtlich in der kommenden Woche wieder aufgenommen. Ob die infizierten Gäste im Plaza und im Mascotte andere Gäste ansteckten, ist derzeit nicht klar.

Am Donnerstagabend teilte zudem der Club Zukunft im Kreis 4 mit, dass er wegen der jüngsten Entwicklung der Covid-19 Situation im Kanton Zürich die geplante Wiedereröffnung von diesem Wochenende absage und auf später verschiebe. «Es fällt uns einerseits schwer, uns gegen unsere Passion für die Musik, die Nacht, den Exzess und das unbekümmerte Zusammensein zu entscheiden. Andererseits ist für uns ein Entscheid für eine Wiedereröffnung heute nicht nachhaltig», teilte der Club mit.

«Superspreader-Events»

Weil das Corona-Infektionsrisiko in Clubs unbestritten hoch ist, kündigte Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am Mittwoch schärfere Regeln für diese Betriebe an. Die Besucherinnen und Besucher müssen ab diesem Freitag einen Ausweis vorzeigen und ihre Handynummer überprüfen lassen.

Der Kanton Zürich reagierte mit den neuen Regeln auf «Superspreader-Events», die in den vergangenen Tagen bekannt wurden. So kam es etwa im Flamingo-Club bei einer Party am 21. Juni zu mehreren Ansteckungen. 300 Personen mussten in Quarantäne.

Die Zahl der Corona-Ansteckungen im Kanton Zürich ist in den vergangenen Tagen wieder sprunghaft angestiegen. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 57 neue Fälle verzeichnet.

( sda/mth )