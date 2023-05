114 neue Wohnungen – Zürcher Beamte werfen Basler Gewerbler raus In Bahnhofsnähe entstehen in Basel 114 neue Wohnungen. Leidtragende sind die Gewerbebetriebe, die bis jetzt dort eingemietet waren. Dadurch verschwindet auch die Garage Keigel aus der Stadt. Kurt Tschan

So präsentiert sich der Neubau an der Basler Hochstrasse. Für das Gewerbe sind Räume im Erdgeschoss vorgesehen. Visualisierung: BVK

Christoph Keigel, Inhaber der Garage Keigel AG, muss aus den gemieteten Gewerberäumen an der Hochstrasse im Basler Gundeldinger-Quartier ausziehen. 50 Arbeitsplätze in seiner dortigen Autogarage stehen auf dem Spiel. Seit 2019 sucht Keigel in der Stadt Basel nach einer neuen Bleibe. Allerdings vergeblich. «Im Stadtgebiet findet man nichts Adäquates», klagt er. Auch in den stadtnahen Gemeinden verlief die Suche ergebnislos. «Überall dort, wo noch grössere Flächen zur Verfügung stehen, ist geplant, diese in absehbarer Zukunft verdichtet zu überbauen», sagt er.