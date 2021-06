345-Millionen-Projekt eingereicht – Zubringer Bachgraben kommt «20 Jahre zu spät» Der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber ist überzeugt, dass das Allschwiler Boomquartier mit dem Agglomerationsprogramm der vierten Generation endlich verkehrsmässig erschlossen werden kann. Thomas Dähler

«Wir sind überzeugt, dass das Aggloprogramm das Resultat guter Arbeit ist»: Baudirektor Isaac Reber (BL) und Bauvorsteherin Esther Keller (BS) am Freitag im Basler Volkshaus. Foto: Pino Covino

Das mit Abstand grösste und dringlichste Projekt des am Freitag in Bern eingereichten Basler Agglomerationsprogramms der 4. Generation ist der Zubringer Bachgraben-Allschwil (Zuba), Teil eines umfassenden Projektbündels. Da waren sich die Verantwortlichen einig, als sie am Freitagnachmittag im Volkshaus im Kleinbasel die umfangreichen Verkehrspläne für den öffentlichen Verkehr, den Langsamverkehr und den Strassenverkehr präsentierten.

Für den Zuba sind 345 Millionen Franken im Zeithorizont 2024–2028 veranschlagt. Patrick Leypoldt, Direktor von Agglo Basel, geht davon aus, dass der Bund für 35 bis 40 Prozent der Kosten aufkommt. Im gleichen Zeithorizont geplant sind auch das Contournemont Hésingue-Hégenheim sowie der Ausbau der Achsen für den Langsamverkehr in dem Gebiet. Das vorgesehene Bachgraben-Tram soll im anschliessenden Zeithorizont 2028–2032 realisiert werden.