BVB mit Personalmangel – Zu viele Mitarbeitende des BVB-Fahrdienstes sind krank Seit März sind pro Monat bis zu drei Prozent aller Mitarbeiter des BVB-Fahrdienstes krankgeschrieben. Die Gründe sind unklar. Es droht die Ausdünnung des Fahrplans. Simon Erlanger

Bruno Stehrenberger, Direktor der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB), kann sich nicht erklären, weshalb so viele Mitarbeiter des Fahrdienstes fehlen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

«Die Gründe sind ein Rätsel. Das Phänomen muss erforscht werden.» Bruno Stehrenberger, Direktor der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB), wirkte an der kurzfristig einberufenen Medienkonferenz am Donnerstag perplex. Denn ausgerechnet seit die Corona-Pandemie zurückgeht, nehmen die Erkrankungen des BVB-Fahrpersonals zu.

Seit März sind immer mehr Bus- und Tramchauffeure krankgeschrieben. Im September waren es exakt 2,81 Prozent des Personals, die über kürzere oder längere Zeit zu Hause blieben. Wegen des Datenschutzes wisse man nicht, was die medizinischen Ursachen der Absenzen seien, so Stehrenberger. Aber da die meisten länger als drei Tage wegblieben, gebe es ärztliche Zeugnisse. Insgesamt verfügen die BVB über rund 650 Fahrdienstmitarbeitende. Michel Mesmer, Leiter Planung und Produktion, nannte Zahlen zu den Abwesenheiten. In der jetzigen Phase fehlten pro Tag etwa 60 bis 70 Mitarbeitende.

Mit dieser Folie entschuldigen sich die BVB bei ihren Fahrgästen. Denn immer mehr Fahrmitarbeiter sind krankgeschrieben, immer mehr Tram- und Buskurse fallen aus. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Bruno Stehrenberger (l.) bittet bei den Fahrgästen um Verständnis und hofft darauf, dass die Lage besser wird. Foto: Simon Erlanger

Die Abwesenheiten hätten direkte Auswirkungen auf den Fahrbetrieb, obwohl in den letzten Jahren eigentlich genug Fahrerinnen und Fahrer vorhanden gewesen seien. So würden immer häufiger kurzfristig Tram- und Buskurse ausfallen. Stehrenberger bat die Fahrkunden dafür um Verständnis und entschuldigte sich für die aktuelle Situation. Sie sei für alle Beteiligten sehr unbefriedigend. Man tue seit Monaten alles, um die gewohnten Leistungen im bisherigen Umfang zu erbringen und den Fahrplan einzuhalten.

Allerdings stelle man fest, dass auch anderswo, etwa in Zürich oder Dresden, die Verkehrsbetriebe seit Frühjahr mit exakt demselben Problem zu kämpfen hätten. Es stelle sich daher die Frage, ob man es mit einer neuen Realität zu tun und man künftig immer mit hohen Krankheitszahlen zu rechnen habe. «Wenn sich die Situation nicht verbessert, sind wir bereit, als letzte Massnahme per Ende Jahr eine Fahrplanausdünnung zu machen», sagte Stehrenberger. Vorderhand setze man auf punktuelle Ausdünnung. Dabei werde stets geprüft, welche Bus- und Tramlinien wenige Fahrgäste hätten, und so über Ausfälle entschieden. Eine Erhöhung der Zahl der Mitarbeiter schliessen die BVB vorerst noch aus. Aufgrund der vielen Abwesenheiten setzten die BVB vermehrt Personal mit Fahrlizenz ein, das in anderen Bereichen tätig sei, sagte Stehrenberger. Zudem sind manchmal Pensionierte im Einsatz, die Teilzeitpensen übernehmen. Die BVB haben auch schon andere Verkehrsbetriebe angefragt. Solche Aushilfen seien allerdings nicht möglich, da diese ähnliche Probleme hätten.

Simon Erlanger ist studierter Historiker und langjähriger Basler Lokaljournalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.