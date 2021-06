Minuten entscheiden über Leben und Tod – Zu viele Menschen sterben in der Region Basel an Herzstillstand Nur 15 Prozent der Menschen, die in der Region einen Herzstillstand erleiden, überleben diesen. Im Tessin sind es über 50 Prozent. Weshalb ist das so? Und welche Rolle spielen Schüler bei diesen Zahlen? Experten klären auf. Dina Sambar

Die Klasse M2g des Gymnasiums Münchenstein übt an speziellen Puppen die Herzdruckmassage. Foto: Nicole Pont

Was Spiel und Spass hätte sein sollen, wurde plötzlich zu einem Kampf um Leben und Tod. Mitten im EM-Fussballspiel gegen Finnland brach der 29-jährige Däne Christian Eriksen letzte Woche leblos zusammen. Zum Glück wurde er nach weniger als einer Minute wiederbelebt. Das rettete ihm wohl sein Leben.

Sein Fall ist keine Seltenheit. In der Schweiz erleidet im Schnitt mehr als eine Person pro Stunde einen Herzstillstand. Nur gerade 8 Prozent überleben. In der Region Basel sind es rund 15 Prozent. Doch auch diese Zahl ist viel zu tief: «Der Kanton Tessin konnte die Überlebenschance auf über 50 Prozent erhöhen. Das wäre auch in der Region machbar», sagt Céline Marchon, Geschäftsführerin der Stiftung Ersthelfer Nordwestschweiz.