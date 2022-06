Überraschender Entscheid in Basel – Zu viele Bürgerliche abwesend: Tempo 30 kommt durch Fotofinish im Grossen Rat: Mit einer Stimme Unterschied überweist das Parlament den Vorstoss in ursprünglicher Schärfe. Jan Amsler UPDATE FOLGT

Ihr Versprechen vermochte Rot-Grün nicht zu überzeugen: Die Basler Verkehrsdirektorin Esther Keller. Foto: Kostas Maros

Jetzt ist auch klar, warum ein Bürgerlicher kurz vor Mittag den Antrag stellte, auf die Nachmittagssitzung an diesem Donnerstag zu verzichten: Wegen der Abwesenheiten im Grossen Rat hat Rot-Grün es gegen Abend geschafft, die Forderung nach integral Tempo 30 in Basel-Stadt in ursprünglicher Schärfe durchzubringen.

Mit einer Stimme Unterschied, 47 gegen 46, hat der Grosse Rat entschieden, den Vorstoss in der verbindlichen Form einer Motion zu belassen und nicht in einen Anzug abzuschwächen, der von der Regierung lediglich ein «Prüfen und Berichten» verlangt hätte. Wären alle Politikerinnen und Politiker bei der Abstimmung vor Ort gewesen, hätte das Resultat wohl anders ausgesehen.

Bei SP und Grün-Alternativem Bündnis gab es nur eine Abwesenheit, der Rest der beiden Fraktionen sprach sich einstimmig für die Motion aus. Bei LDP, SVP, Mitte/EVP, GLP und FDP gab es insgesamt fünf Abwesende. Bis auf ein Abweichler von der Mitte/EVP, Franz-Xaver Leonhardt, stimmten hier alle für eine Weiterbehandlung als Anzug.

Joël Thüring von der SVP war es, der am Morgen den Antrag stellte, auf die Nachmittagssitzung zu verzichten. Nun übt er auf Twitter scharfe Kritik an seinen Ratskollegen: «Ärgerlich! Die verkehrspolitisch wichtigste Abstimmung geht verloren, weil 5 (!) bürgerliche Parlamentarier es vorziehen sich zu sonnen oder an irgendwelchen anderen ‹wichtigen› Terminen zu hocken. Wir machen es den Linken schon immer sehr einfach.» Und in der Kommentarspalte unter seinem Twitter-Eintrag doppelt Thüring nach: «Ich rate den immer gleichen Abwesenden, ihr Mandat niederzulegen.»

Bei der Abstimmung fehlten gemäss Abstimmungsübersicht auf der Website des Grossen Rats: Raoul Furlano und André Auderset von der LDP, Felix Wehrli von der SVP, und von den Freisinnigen Erich Bucher und Mark Eichner. Von der SP war Toya Krummenacher abwesend.

Jan Amsler ist als Redaktor für den Grossraum Basel zuständig und leitet das Team Politik. Er berichtet über das politische Tagesgeschäft, schreibt Kommentare, Analysen und Hintergründe. Mehr Infos @JanAmsler

Fehler gefunden?Jetzt melden.