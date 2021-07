Von Kopf bis Fuss: Allergien und Infektionen – Zu viel Sauberkeit schadet nicht Eine zu hygienische Umgebung schwäche unser Immunsystem, hört man immer wieder. Eine neue Studie widerlegt diesen Mythos. Silvia Aeschbach

Häufiges Schrubben ist ok: Die Mikroorganismen, die in einem modernen Haushalt zu finden sind, s in d laut Forschern nicht jene, d ie wir fürs Immunsystem benötigen . Foto: Getty Images

Man hört und liest es immer wieder: Zu viel Sauberkeit sei gar nicht gesund, sondern fördere im Gegenteil nur Allergien. Vor allem beinträchtige sie bei Kindern die Entwicklung des Immunsystems. Nach einer neuen Studie, die kürzlich in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift «Journal of Allergy and Clinical Immunology» veröffentlicht wurde, ist das ein Mythos. «Die Theorie, dass die moderne Gesellschaft zu sauber ist, müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes unter den Teppich kehren», heisst es in der Pressemitteilung des University College London (UCL) zur Studie. Diese wurde von Wissenschaftlern der Abteilung Infektion und Immunität der UCL und der London School of Hygiene & Tropical Medicine (ISHTM) erarbeitet.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung