Surrealistische Kunst – Zu Unrecht vergessen In den Galerien Mueller und Knoell lässt sich das unbekannte Werk der Künstlerin Sonja Sekula wiederentdecken. Nach einem turbulenten Leben und dem selbst gewählten Tod ist sie heute nur Expertinnen bekannt. Simon Baur

«Private Totem», 1947, Öl auf Leinwand, 41 × 66 cm Fotos: Gina Folly, © Sonja Sekula

Die Kunstmuseen in Aarau, Luzern und Winterthur haben sie in den vergangenen 25 Jahren in Einzelausstellungen gezeigt. Und doch ist die Künstlerin Sonja Sekula nur Experten ein Begriff. Nun engagieren sich die Basler Galerien Mueller und Knoell für die Künstlerin, um sie über den Kunstmarkt vor dem Vergessen zu bewahren.

Inspirierende Bekanntschaften