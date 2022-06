Baselland setzt Bundesgerichtsentscheid um – Zu tiefe Eigenmietwerte sollen korrigiert werden Die Baselbieter Regierung will die Kompetenz zur Erhebung der Nettowohnflächen im Gesetz verankern. Damit lassen sich Eigenmietwerte nach oben anpassen. Thomas Dähler

Der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber ist nicht gewillt, die Vorgaben des Bundesgerichts vorläufig auszusitzen: Beim Eigenmietwert gebe es einen zwingenden Handlungsbedarf. Foto: Nicole Pont

Die Baselbieter Regierung hält an ihrem Vorhaben fest: Trotz Kritik vor allem von bürgerlicher Seite will sie die Eigenmietwerte, wo nötig, anpassen. Die Kritiker haben vergeblich darauf gehofft, die Revisionsbestrebungen auf Bundesebene würden im Kanton Baselland einen Aufschub des Vorhabens bewirken. Ausgelöst hat die Überprüfung das Bundesgericht. Dieses hat festgehalten, dass die Eigenmietwerte im Baselbiet die verfassungsrechtliche Schwelle von 60 Prozent des mittleren Marktmietwerts systematisch unterschreiten würden – und verlangt, dass der Kanton verlässliche Instrumente bereitstellt, mit denen die zu tiefen Eigenmietwerte in jedem Einzelfall korrigiert werden.

Finzdirektor Anton Lauber sagte am Mittwoch vor den Medien, es zeichne sich seiner Ansicht nach auf Bundesebene kein Entscheid ab, der die Korrektur des Eigenmietwerts in absehbarer Frist überflüssig machen würde. Es sei deshalb zwingend, die Korrektur in Angriff zu nehmen und nicht auf einen nicht absehbaren späteren Termin zu verschieben. «Die verfassungsmässige Besteuerung des Wohneigentums ist ein zentrales Anliegen des Regierungsrats.» Zuwarten sei deshalb keine Option.

Keine flächendeckende Überprüfung

Voraussetzung für die überprüfung der Eigenmietwerte ist ein Vergleich zum kommunalen Median-Wert des Mietpreises. Der Eigenmietwert lässt sich mittels Wohnfläche und Median-Wert des Mietpreises ermitteln. Damit dies in jedem Fall möglich wird, muss mit einer Gesetzesanpassung ermöglicht werden, die Nettowohnfläche erheben zu dürfen.

Vorgesehen ist, eine Korrektur nur anzugehen, wenn die Referenzwerte einer Liegenschaft einen zu tiefen Eigenmietwert vermuten lassen. Diese Filtermethode verhindert einen zu grossen, unnötigen Aufwand bei der Überprüfung der Eigenmietwerte. Liegenschaftsbesitzer können die für ihre Liegenschaft ermittelten Referenzwerte korrigieren lassen, wenn sie beweiskräftige Unterlagen für eine Berichtigung der Wohnfläche – und damit auch des Eigenmietwerts – vorlegen können. Gegebenenfalls kann der Eigenmietwert auch noch mittels Einsprache angefochten werden. Dieses Zweiphasenmodell gibt Wohneigentümerinnen – und -eigentümern zwei Möglichkeiten, eine Berichtigung zu verlangen.

Ab Steuerjahr 2025

Zeitlich – so Lauber – möchte die Finanzdirektion die Überprüfung der Eigenmietwerte in den Jahren 2023 und 2024 durchführen. Damit könnten die korrigierten Eigenmietwerte ab Steuerjahr 2025 gelten. Die Finanzdirektion schätzt, dass dies zu 7,5 bis 8,5 Millionen Franken Mehreinnahmen auf Kantonsebene führen wird. Dazu kommen 4,2 bis 4,7 Millionen Mehreinnahmen für die Gemeinden. Diese Mehrerträge sollen auf anderem Weg korrigiert werden – mittels einer möglichst gleichzeitigen Entlastung bei der Einkommenssteuer, so Lauber.

Hängig ist dazu im Landrat noch ein Vorstoss von Markus Brunner (SVP) und Mitunterzeichnenden. Mit der Motion wird verlangt, dass bei den natürlichen Personen die teuerungs- und krisenbedingten Zusatzbelastungen kompensiert werden. Möglich wäre, so Finanzdirektor Lauber, per 2027 eine marktgerechte Schätzung der Liegenschaftswerte und eine Entlastung bei der Einkommens- und Vermögenssteuer vorzusehen – und den Kanton Baselland wettbewerbsfähiger aufzustellen.

