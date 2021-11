Bürgerkrieg in Äthiopien – «Zu sterben, ist unser aller Pflicht» Wegen des Vormarschs der Tigray-Rebellen verhängt Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed den Notstand. Er ruft mal wieder die finale Schlacht aus, was seine Lage bisher regelmässig verschlechtert hat. Das Land droht zu kollabieren. Bernd Dörries aus Kapstadt

Gefangene äthiopische Soldaten in Mekele, der Hauptstadt der Region Tigray. Foto: Yasuyoshi Chiba (AFP)

Man werde den Feind mit «unserem Blut und unseren Knochen» begraben, sagte Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed am Mittwoch. «Sehr tief» werde das Grab sein, in dem die Gegner bald liegen würden. Vor zwei Jahren hatte Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis erhalten, weil er Frieden mit dem Erzfeind Eritrea schloss, mittlerweile wird seine Kriegsrhetorik fast im Wochenrhythmus immer radikaler. Was wohl vor allem auf die zunehmend ausweglose Lage hindeutet, in der sich die einstige Friedenshoffnung mittlerweile befindet.

Abiy sprach am Mittwoch ein Jahr nachdem seine Armee einen Angriff auf die widerspenstige Region Tigray begonnen hatte. Eine kurze Militäraktion zur Wiederherstellung von Recht und Ordnung sollte es werden, hatte Abiy damals angekündigt. Heraus kam ein Bürgerkrieg, der bisher vermutlich Zehntausenden Menschen das Leben gekostet hat, Hunderttausende sind auf der Flucht, Millionen stark unterernährt. Abiys Armee wurde mehrfach im Feld geschlagen, ihre Kommandostruktur zerfällt, die Kämpfer der Befreiungsfront von Tigray (TPLF) haben am Wochenende zwei Grossstädte erobert und sollen nun überlegen, auf die Hauptstadt Addis Abeba zuzumarschieren, um die Regierung zu stürzen.