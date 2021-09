125 Jahre Roche – Zu langweilig – Roche ändert den Show-Ablauf am Turm Die Lichtschau «Tower-Light-Projection» am zweitgrössten Rocheturm schwankt zwischen furchtbar zäh und grandios, ja fast schon genial. Bei den Veranstaltern hat man bereits reagiert. Markus Wüest

«Shapes of Emotions» von Sabrina Trevisan, FHNW. Foto: Markus Wüest

Wer erinnert sich noch an die Dia-Abende, zu denen man von Freunden oder Verwandten nach den Ferien oft eingeladen wurde? Spätestens nach zehn Minuten wünschte man sich, woanders zu sein. Denn während Susi und Peti jedes an die Leinwand projizierte Bild mit Ahs und Ohs quittierten, fand man das selber schlicht langweilig.

Vielleicht hatte man zu hohe Erwartungen. So wie die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die am Dienstagabend am St.-Alban-Rheinweg standen, nicht gerade wie an einem Morgestraich, aber an einigen Orten doch in drei Reihen hintereinander. Immerhin hatte Roche, das Geburtstagskind, für seine «Tower-Light-Projection» kräftig die Werbetrommel gerührt und nicht weniger als ein Spektakel angekündigt.