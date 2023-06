Leben bei bis zu 60 Grad Celsius – Zu ihrer Orientierung bauen Ameisen Leuchttürme in der Wüste Wie schaffen es Wüstenameisen, sich nicht zu verlaufen? Forscher haben es nun herausgefunden. Christian Weber

Das Leben der Tunesischen Wüstenameisen muss man sich als fies, brutal und kurz vorstellen. Gerade mal sechs Tage beträgt ihre Lebenserwartung, sie müssen ihre Nahrung bei Temperaturen von bis zu 60 Grad Celsius finden. Bei ihren Raubzügen bleiben ihnen meist nur wenige Minuten Zeit, bevor sie selber von der gleissenden Sonne beeinträchtigt werden. Klugerweise haben sie deshalb zwei Fähigkeiten optimiert: ihre Geschwindigkeit und ihren Orientierungssinn.

Wie komplex die Navigationsfähigkeiten der nur gut einen Zentimeter grossen Ameisen sind, hat nun ein Team um Markus Knaden vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena nachgewiesen. Im Fachmagazin «Current Biology» berichten die Forscher und Forscherinnen, dass die Tiere bei fehlenden natürlichen Landmarken in der zum Teil sehr platten tunesischen Salzpfanne höhere Nesthügel bauen, damit die futtersuchenden Arbeiterameisen von ihren Beutezügen zurückfinden. Die Hügel sind sozusagen Leuchttürme in der Wüste.

Schrittzähler im Gehirn

Um die Orientierungshypothese zu überprüfen, entfernten die Forscher einige Nesthügel. Tatsächlich taten sich die Ameisen beim Heimweg dann schwerer – und die im Nest verbliebenen Tiere fingen sofort an, wieder neue Hügel zu errichten. Dies unterliessen sie allerdings, wenn die Forscher die zerstörten Hügel durch künstliche schwarze Zylinder ersetzten: Leuchtturm bleibt Leuchtturm.



Für ihre Studie nutzten die Forscher kleine GPS-Sender, mit denen der Weg der Ameisen besonders genau verfolgt werden konnte. Dabei stiessen sie auf weitere Überraschungen. So zeigte sich, dass die Tiere zum Teil deutlich längere Wege zurücklegen als gedacht. Nicht nur hundert Meter, sondern im Extremfall mehr als zwei Kilometer legte ein einzelnes Tier zurück.

Bei solchen Langstrecken helfen den Ameisen ihre Geschwindigkeit, gut 60 Zentimeter pro Sekunde, und weitere Navigationstechniken, die schon länger bekannt sind. So weiss man unter anderem, dass sie ihre Marschrichtung nach der Sonne ausrichten, sie erkennen ortsspezifische Gerüche, und sie haben in ihrem Gehirn offensichtlich eine Art Schrittzähler, um Strecken abzumessen.

So grossartig man das präzise Navigationssystem der Wüstenameisen finden kann, bewahrt es dennoch längst nicht alle vor einem traurigen Schicksal, wie die neue Studie ausserdem zeigt. «Etwa 20 Prozent der futtersuchenden Ameisen fanden nach extrem langen Ausläufen nicht nach Hause zurück und starben vor unseren Augen», erläutert Erstautorin Marilia Freire.



