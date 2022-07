Prekäre Verhältnisse durch Hitze – Zu gefährlich: Bergführer meiden Montblanc, Jungfrau und Weissmies Nach mehreren Beinaheunfällen verzichten die Profis jetzt auf bekannte Routen auf die Alpenklassiker – teils erstmals überhaupt in der über 100-jährigen Tourismusgeschichte. Cyrill Pinto

Alpinisten am Rottalsattel beim Aufstieg zur Jungfrau (4158 m), die Aufnahme entstand 2013. Aufgrund der heiklen Verhältnisse verzichten die Bergführer von Grindelwald zurzeit auf diese Tour. Foto: BOM/Bruno Petroni

In den Bergen sanken die Temperaturen in den vergangenen Tagen fast nie unter den Gefrierpunkt, die Dauerhitze wird zum Problem. Einzelne Gipfel sind wegen der aussergewöhnlichen Verhältnisse nicht mehr zugänglich. So erliess die Präfektur Haute-Savoie in der Montblanc-Region letzte Woche die Empfehlung, auf die Besteigung des höchsten Berges der Alpen über die Normalroute zu verzichten. Entlang der normalen Aufstiegsroute sei es zu schweren Steinschlägen gekommen, meldeten die französischen Behörden – besonders zu den verkehrsreichsten Zeiten, nämlich frühmorgens. Auch die lokalen Bergführer von Chamonix haben beschlossen, die Besteigung des 4809 Meter hohen Montblanc auf der Goûter-Route auszusetzen.