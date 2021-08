Er verströmt positive Schwingungen – Zu Besuch beim Ton-Maestro Basels Urs Graf liebt alles, was mit Musik zu tun hat – und vor allem das, was sie gut klingen lässt. Im Gramophone 2010 verkauft er Hi-Fi- und Stereoanlagen oder Plattenspieler. Julia Gisi

Urs Graf vor seiner «Wall of Fame», wo sich von Anna Rossinelli bis hin zu Emil Steinberger so einige Prominente verewigt haben. Foto: Mimmo Muscio

«Besten Dank – so muss es tönen», steht neben einem Bild von Stefan Wagner, dem Keyboarder der Basler Band Lovebugs, in rundlicher Schrift geschrieben. Nicht weit davon hängt ein Foto des strahlenden Kabarettisten Emil Steinberger – da heisst es: «Wieso ich lache? Will ich uf eme Grät vom Urs cha Musig lose.» Und die Pianistin Irina Georgieva hat mit schwarzem Filzstift auf ein Konzertplakat getextet: «An meinen besten Freund Urs Graf – ein Ton-Maestro.»

Die Liste wohlbekannter Namen aus der Schweizer Musik- und Kulturszene, die im Gramophone 2010 an der Theaterstrasse 4 in Basel die Wand schmücken, ist lang. In seinem Laden hat Urs Graf fast schon eine Art Wall of Fame installiert. Irgendwie haben alle, die hier verewigt sind, ihren Weg zu ihm gefunden – dem 65-jährigen Fachmann für all das, was den Ton angibt. Und alle haben sie ihm eine persönliche Nachricht dagelassen.