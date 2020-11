Dienstagsspiel verschoben – ZSC Lions müssen vorsorglich in Quarantäne Die Zürcher begeben sich wegen zwei positiven Corona-Fällen im Team vorsorglich in Quarantäne. Das Spiel vom Dienstag gegen die SCL Tigers wird verschoben. Laura Inderbitzin

Johan Morant ist einer der beiden ZSC-Spieler, die sich infiziert haben. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Weitere Corona-Fälle in der National League: Wie der Schweizer Eishockeyverband am Dienstag mitteilte, wurden zwei Spieler der ZSC Lions positiv auf Corona getestet. Die komplette Mannschaft befindet sich nun vorsorglich in Quarantäne, das Spiel gegen die SCL Tigers von Dienstag, 10. November, wird verschoben.

Die restlichen Teammitglieder der ZSC Lions werden nun umgehend auf Covid-19 getestet. Sobald die Testergebnisse und eine allfällige definitive Quarantäne-Anordnung des Kantonsarztes vorliegen, wird laut Verband über das weitere Vorgehen informiert.