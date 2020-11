National League – ZSC gewinnt gegen Lugano dank starkem Startdrittel Die Lions bauen ihre Siegesserie aus und bleiben Leader. Der HC Davos kommt derweil vom letzten Tabellenplatz weg. Etienne Sticher

Es waren noch keine drei Minuten gespielt, da hatte Lugano-Coach Serge Pelletier schon genug und nahm sein Timeout. Innerhalb von 35 Sekunden hatten die ZSC Lions in der Cornèr Arena auf 2:0 gestellt. Denis Hollenstein und Raphael Prassl konnten den ehemaligen Lions-Goalie Niklas Schlegel bezwingen.

Doch Pelletiers Ansprache nach einem Start, bei dem die Luganesi mental überhaupt nicht auf dem Eis standen, half nur wenig: Nur vier Minuten später nutzte Marcus Krüger einen schlechten Wechsel aus und traf zum 3:0. Dass die Lions am Schluss 5:1 gewannen, war da keine Überraschung mehr.

Für den HC Lugano war es die zweite Partie innerhalb von 24 Stunden. Am Freitagabend verlor er in Biel bereits 4:6. Die Wiedergutmachung missglückte klar. Zum ersten Mal gefährlich wurden die Luganesi in der 10. Minute, als der sonst fehlerlose Lukas Flüeler, der wiederum den Vorzug vor Ludovic Waeber bekam, die Scheibe nach vorne abprallen liess.

Das Mitteldrittel gestaltete sich dann ausgeglichener. Die Lions konnte kurz vor dessen Ende über 100 Sekunden in doppelter Überzahl spielen, dies aber nicht nutzen. Lugano kam durch Herburger vier Sekunden vor Schluss nochmals ran. Die Wende brachte der Treffer aber nicht, die Lions waren schlicht zu gut an diesem Abend. Damit bauen die Lions ihre Siegesserie auf fünf Spiele aus und sind seit ihrer Quarantäne ungeschlagen.

Lausanne bleibt dran

Im Spitzenspiel konnte der Zweite HC Lausanne seinen Platz in der Rangliste verteidigen. Auswärts gewann er 2:1 gegen den Dritten Fribourg und bleibt dadurch an den Lions dran. Das Spitzenspiel war aber lange wenig spektakulär. Beide Teams standen defensiv sehr sicher und liessen nur wenige zwingende Chancen zu. In der 30. Minute gelang Lausanne durch Cory Conacher dann endlich die Führung.

Im Schlussdrittel legten beide Teams offensiv nochmals zu. Zuerst glich Julien Sprunger aus, fast postwendend traf Tim Bozon wieder zur Führung für Lausanne.

Davos nur noch Zweitletzter

Ein 12-Tore-Spektakel gab es dafür Rapperswil. Der HC Davos gewann es 7:5, nachdem der Schlagabtausch für die Bündner schlecht gestartet war. Nach zwei Minuten gingen die Lakers in Führung, doch bis zur fünften Minute konnte Davos die Rückstand drehen.

Im Mitteldrittel ging dann richtig die Post ab: Sieben Tore fielen. Andres Ambühl und Fabrice Herzog erzielten ihre Tore innerhalb von 40 Sekunden während einer Überzahl-Situation der Lakers.

Mit dem dritten Saisonsieg im erst neunten Spiel verlassen die Davoser den letzten Tabellenrang und überholen die SCL Tigers