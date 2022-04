Wer wird Präsident in Frankreich? – Drei Tage vor der Wahl – ein zorniger Linksextremer legt zu Jean-Luc Mélenchon ist grün, anti-europäisch und russlandfreundlich. Im Wahlkampf setzt er auf Hologramm-Auftritte. Bei vielen Franzosen kommt das gut an. Nadia Pantel aus Paris

Wird er dem Favoriten Macron noch gefährlich? Jean-Luc Mélenchon während einer TV-Debatte. Foto: Stephane de Sakutin (AFP)

Und falls doch alles anders kommt als vorausgesagt? Es sind noch drei Tage bis zum ersten Wahlgang in Frankreichs Präsidentschaftswahl, und Jean-Luc Mélenchon ist weit davon entfernt aufzugeben. Noch sieht zwar keine Umfrage den 70-Jährigen die Stichwahl am 24. April erreichen, aber die Tendenz für Mélenchon ist deutlich: Stetig und beharrlich aufwärts. Mitte März lag der linksextreme Kandidat bei 12 Prozent in den Umfragen, inzwischen sind es 16. Das sind zwar gut vier Prozentpunkte weniger als bei der zweitplatzierten Marine Le Pen, aber Mélenchon versammelte in dieser Woche noch einmal Zehntausende für seine Wahlkampfmeetings.