Strengere Regeln wegen Corona – Zoo Basel führt Maskenpflicht ein Besucherinnen und Besucher müssen ab Samstag in geschlossenen Innenräumen zwingend einen Gesichtsschutz tragen.

Die Maskenpflicht in Innenräumen gilt für Zoobesucher, aber nicht etwa für die tierischen Bewohner. Foto: Zoo Basel

Ab Samstag müssen Besucherinnen und Besucher des Zoo Basel in geschlossenen Innenräumen eine Maske tragen. Dies teilte der Zoo Basel am Freitag auf Facebook mit.

Die Maskenpflicht gilt in allen geschlossenen Innenräumen, die öffentlich zugänglich sind – also beispielsweise im Affenhaus oder im Restaurant des Zoo Basel. Einzeln verpackte Masken könnten an der Kasse und im Shop des Zoo Basel gekauft werden, hiess es weiter auf Facebook.

SDA/bor