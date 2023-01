Was bringt das neue Museumsgesetz? – Zoff wird auch künftig möglich sein Der Grosse Rat hat das neue Museumsgesetz verabschiedet. Es wird von vielen Seiten gelobt. Eine definitive Lösung im Spannungsfeld zwischen «Autonomie» und «Dienststelle» ist es nicht. Markus Wüest

Ab ins Archiv mit diesen Zwisten: Marc Fehlmann, ehemaliger Direktor des Historischen Museums Basel. Foto: Kostas Maros

Mit dem neuen Museumsgesetz wird ein Globalkredit für vier Jahre eingeführt. Gut oder schlecht?

Basil Thüring, Co-Leiter des Naturhistorischen Museums und aktuell Vorsitzender der Museumsdirektorenkonferenz, begrüsst diese Regelung. «Damit wird uns viel mehr unternehmerischer Spielraum gewährt. Wie Drittmittel fliessen, also Gelder von Sponsoren zum Beispiel, lässt sich nie genau planen. Wenn wir jetzt über einen Zeithorizont von vier Jahren Schwankungen ausgleichen können, macht dies uns das Leben einfacher», sagt Thüring. Dies bedeute unter anderem auch, dass die gesprochenen Mittel nicht fein säuberlich per Ende Jahr aufgebraucht sein müssen, sondern, dass man Dellen beziehungsweise Ausschläge nach oben besser kompensieren könne. Was den Aufwand gemäss Thüring nicht schmälert. Denn jetzt müssen halt nach vier Jahren die Zahlen stimmen.