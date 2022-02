Parkplatz-Regime in Liestal – Zoff um Abschaffung von Gratis-Parkplätzen Gewerbler aus Liestal sagen, das Ende der Gratisparkierstunde treffe sie empfindlich. Sie wenden sich mit einer Petition an den Stadtrat, damit dieser auf seinen Entscheid zurückkomme. Nun reagiert der Stadtrat. Daniel Aenishänslin

Gewerbetreibende wollen, dass ihre Kundschaft weiterhin eine Stunde gratis in der Altstadt parken darf. Foto zvg

«Der Stadtrat hat uns keine andere Wahl gelassen», sagt Fabrice Bütler von Bütler Fashion. Gemeinsam mit Martin Spiess und Marcel Haldi lanciert er eine Petition. Diese fordert den Stadtrat auf, dass er an der Gratisstunde Parkieren festhält. Geplant ist, dass diese eine Gratisstunde am 1. Mai fällt. Die Gewerbetreibenden aber fordern, längeres Parkieren solle durch «moderate» Tarife abgegolten werden. Zudem sollen sämtliche bestehenden öffentlichen Parkplätze erhalten und ein intelligentes Parkleitsystem aufgebaut werden. Letzteres ist in Planung. Bütler kritisiert auch, die Massnahme sei im «stillen Kämmerlein» beschlossen worden.