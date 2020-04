Entscheidung vertagt – Zögern ist die falsche Strategie Der SFV entschliesst sich, die Meisterschaft in den Regionalverbänden noch nicht abzusagen. Man will in Bern erst nach dem Bundesratsentscheid von nächster Woche einen Beschluss fassen. Luc Durisch

Ob die Bälle diese Saison wieder rollen, ist weiterhin unklar. Foto: Reinhard Eisenbauer (Keystone)

Eigentlich hätte am Freitag für die regionalen Clubs Klarheit herrschen müssen. Denn der Schweizerische Fussballverband hätte am Donnerstag in einer Telefonkonferenz den Antrag von den Regionalverbänden und der Amateurliga annehmen und die Saison für beendet erklären sollen. Doch dann kam Sportministerin Viola Amherd. Sie stellte am Mittwoch in Aussicht, dass gewisse Sportarten – früher als gedacht – wieder aufgenommen werden können. Nächste Woche wird Amherd Details zur Exitstrategie Sport verkünden. Das reicht für den SFV, den Beschluss zur Weiterführung oder zum vorzeitigen Abbruch der Saison um eine Woche zu vertagen.