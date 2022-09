Nachhaltige Basler Mode – Zoë Klose entdeckt das Meer Die Modedesignerin aus Basel ist nach langjährigem Auslandaufenthalt zurück in der Region. Sie arbeitet mit Material, das aus Abfall im Meer stammt. Franziska Laur

Die Basler Modedesignerin Zoë Klose stellt ihre Sportkollektion an der Mailand Fashion Week aus. Foto: Kostas Maros

Umgeben von sanften Hügeln und Wäldern liegt Nusshof. Mit gerade mal 259 Einwohnern ist es das drittkleinste Dorf im Baselbiet. Dort wohnt Zoë Klose. «Im Dörfli» heisst die Adresse gleich bei der Busstation. Nebenan mistet eine Frau die Koppel ihrer Pferde, vis-à-vis wird ein Bauernhaus renoviert, sonst ist es ruhig, umgeben von Bäumen, die langsam im Herbstlaub versinken, und satten Wiesen. Seit drei Monaten ist Zoë Klose wieder in der Schweiz, frisch verheiratet mit einem Kolumbianer, den sie in Spanien kennen gelernt hat, wo er als Arzt in einem Spital arbeitete.