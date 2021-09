Simulierter Chemieunfall in Basel – Zivilschutz schlendert zu Hilfe Freiwillige legen sich für eine Zivilschutzübung im Bruderholz auf die Strasse. Die Rettungskräfte lassen sich Zeit für die Versorgung der zahlreichen Verletzten. Seraina Graf

Sie spielen Verletzte und Kontaminierte: Die Simulantinnen und Simulanten vor dem Bruderholzspital. Foto: Dominik Plüss Nachdem sie eine Ladung Wasser verspasst bekommen haben, warten die Unfall-Simulanten auf ihre Rettung. Foto: Dominik Plüss Die Personalien der simulierenden Verletzten werden einer gründlichen Kontrolle unterzogen, damit allfällige weitere Behandlungen reibungslos ablaufen. Dominik Plüss 1 / 3

Als David Kaufmann dreimal durch sein Horn bläst, passiert erst mal nichts. Er ist Leiter der Baselbieter Zivilschutzübung, die am Mittwoch auf dem Bruderholz neben dem Kantonsspital stattfindet. Nach einigen Minuten geht ein Mann in Schutzanzug und Gasmaske auf die Simulanten zu. Bis mehrere Schutzanzugträger an der Unfallstelle sind, vergehen weitere Minuten.

Thomas Brändle von der Übungsleitung, der als Beobachter im Einsatz ist, scheint sich nicht an der fehlenden Geschwindigkeit zu stossen. Vielmehr fällt ihm auf, dass kein einziger Sanitäter die ersten Rettungsaufgaben an der Unfallstelle begleitet.