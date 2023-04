RTV beweist Comeback-Qualitäten – Zittersieg im dritten Playout-Spiel Der RTV Basel schlägt nach Pausenrückstand den HSC Kreuzlingen mit 25:24. In der Best-of-Five-Serie liegen die Basler nun mit 2:1 vorne. Simon Tribelhorn

Aleksander Spende (l.) war massgeblich an der Wende des RTV im zweiten Durchgang beteiligt. Foto: Dominik Pluess

Noch fünf Sekunden waren zu spielen, da stürmte Kreuzlingens Fynn Gonschor nochmals alleine aufs Tor des RTV Basel zu. Doch Michael Hoppe zeigte einmal mehr an diesem Abend seine sensationellen Reflexe und wehrte den Schuss ab, die Basler gewannen mit 25:24. Der Jubel bei den 500 Zuschauern im Rankhof war riesig und zeigte, wie wichtig dieser Sieg für den RTV war. In der Playout-Serie liegt die Mannschaft von Ike Cotrina nach der Niederlage am Samstag wieder vorne, dabei sah es für die Realturner zunächst gar nicht gut aus.



Die erste Halbzeit war aus Sicht der Heimmannschaft nämlich eine zum vergessen: Nach wenigen Minuten hatten die Gäste aus Kreuzlingen bereits einen Vier-Tore-Vorsprung aufgebaut. Diesen holten die Basler zwar kurzerhand wieder auf, doch vor der Pause erhöhte Kreuzlingen nochmals das Tempo und verwertete fast jeden ihrer Angriffe und lag damit zur Halbzeit mit 16:11 vorne.



Spiel gedreht

In der zweiten Hälfte sah es zunächst so aus, als würde diese im selben Muster verlaufen wie die erste. Doch der RTV bewahrte Ruhe und rückte Stück für Stück wieder an Kreuzlingen ran, unter anderem durch die Tore von Aleksander Spende und Maximilian Freiberg, welche acht der 14 RTV-Treffer in der zweiten Halbzeit erzielten. Freiberg zeigte wohl sein bestes Spiel der bisherigen Saison, der Deutsche konnte sich auf der rechten Seite immer wieder durchsetzen und verwertete fast jeden seiner Abschlussversuche. Auch durch die Paraden von Michael Hoppe, der für Niels Bruttel eingewechselt wurde und mit einer Abwehrquote von 53 Prozent glänzte, konnten die Basler das Spiel drehen und gingen knapp zehn Minuten vor Spielende dank Freiberg erstmals seit dem ebenfalls durch ihn erzielten 1:0 wieder in Führung.



Danach folgte ein offener Schlagabtausch, Kreuzlingen erzielte abermals den Ausgleich, doch die Basler zeigten sich in der Schlussphase effizienter als die Thurgauer und entschieden das Spiel am Ende knapp für sich. Eine Qualität, die dem RTV in dieser Saison sonst so oft gefehlt hat. Mit einem Auswärtssieg am Samstag (19:00 Uhr) wäre der Klassenerhalt geschafft, bei einer Niederlage gäbe es am 20. April im Rankhof eine Finalissima gegen den Abstieg.



Telegramm Infos einblenden RTV Basel - HSC Kreuzlingen 25:24 (11:16) Rankhof. – 500 Zuschauer. RTV Basel: Bruttel (20%), Hoppe (53%); Bouilloux, Berger (2), Lapajne (2), Cagalj, Esono Mangue, Basler (2), Brandt (2), Spende (6), Freiberg (6), Paban Lopez (5).



