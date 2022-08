Esaf sprengt alle Grenzen – Zittern um Magnus, Freude über Petrus Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln am kommenden Wochenende wird dank guter Witterung zu einem Gewinn. Das Mega-Spektakel verliert aber womöglich einen seinen grossen Stars. Kurt Tschan

Die BLKB interpretiert das Alphorn am Esaf neu. Die Solothurnerin Eliane Burki mit ihrem «Funky Swiss Alphorn» in Pratteln. Foto: Kurt Tschan

Freud und Leid liegen auch beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) eng beisammen. Tage vor seinem grossen Auftritt ist noch immer unklar, ob Siegermuni Magnus in die mit gut 50’000 Besuchern prall gefüllte Arena in Pratteln einmarschieren kann oder nicht. «Ein Stein ist bei ihm in ein Huf gelangt und zu spät entdeckt worden. Dadurch bildete sich eine Entzündung, an der der Stier noch immer leidet», bestätigt Esaf-Vizepräsident Urs Lanz.