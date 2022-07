Max Küngs Wort zum 9. Juli – Zinédine Zidanes Kopfstoss und was Playmobil mit Pornografie vereint Der 9. Juli ist ein ganz besonderer Tag – wenn man es mit dem Erinnern so hat wie ich. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Der 9. Juli ist ein ganz normaler, aber auch ein besonderer Tag, so wie alle Tage immer beides sind: ganz gewöhnlich und gleichzeitig bemerkenswert, sie unterscheiden sich diesbezüglich nicht gross von uns Menschen. Der 9. Juli ist heuer ein Samstag, im Jahr 2006 war er ein Sonntag – und ich weiss noch ganz genau, wo ich damals war und was ich tat. Ich sass vor dem Fernseher bei Freunden. Wir assen Pizza und glotzten das Finale der Fussball-WM, alle waren wir für Italien. Und wir alle machten Augen gross wie die Salamischeiben auf der Pizza, als Zinédine Zidane mit der Rückennummer 10 in der 107. Minute seinen Gegner mit einem coup de tête niederstreckte. Das war der 9. Juli 2006; oder besser gesagt, was heute noch von ihm übrig ist: Pizza und Kopfstoss.