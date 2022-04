Sweet Home: Neue Mitbewohner – Ziemlich coole Sockel Brauchen Sie einen guten Platz, um etwas Hübsches und Besonderes auszustellen? Stellen Sie es auf eine dieser kleinen Säulen. Marianne Kohler Nizamuddin

Sockel und Säulen sind nicht bloss eine Sache für Galerien, Museen und Denkmäler. Sie helfen auch in der Wohnung, besonderen Dingen einen Platz zu bieten. Lassen Sie sich von diesen 10 Beispielen inspirieren. Foto über: Pinterest

1 — Der beste Ort für Kunst

Skulptur auf Sockel neben einem skulpturalen Marmortisch. Möbel und Foto: Gubi

Beginnen wir mit dem, für das Podeste am meisten benutzt werden: der Kunst. Wenn Sie Skulpturen, edle Keramik oder Kunstobjekte edel und platzieren möchten, dann sind massgefertigte Podeste die eleganteste Lösung.

Weiter nach der Werbung

2 — Perfekt für Ecken

Säulen und Keramik gekonnt in inszeniert in einem Wohnzimmer von Athena Calderone. Foto über: Eye Swoon

Das Podest und die Säule können auch an sich ein spannendes Objekt für die Wohnung sein. Sehr schön hat das die berühmte Athena Calderone in ihrem Wohnzimmer eingesetzt. Sie platziert zwei Säulen aus edlen Steinen in einer Ecke zwischen Sofa und Fenster und unterstützt sie mit passender Keramik.

3 — Bietet Platz für Grosses

Auf der Säule statt auf dem Tisch: Übergrosser Topf mit Blumen. Foto über: Tiffany Leigh Design

Überdimensionale und mächtige Dinge sehen meist toll aus. Bloss eignen sich grosse Dinge meist nur in grossen Wohnungen. Denn in kleinen Wohnungen stehen kleinere Tische, die mit einer übergrossen Vase voller Blumen schnell an ihre Grenzen stossen. Das Sideboard ist meist zu schmal und die Kommode im Eingang bereits mit Leuchten und Spiegel versehen. Ein Podest bietet einen wunderbaren Extraplatz dafür –ohne selbst viele davon einzunehmen.

4 — Lässt Bescheidenes grossartig aussehen

Minimalismus: Kleines, feines Blumenarrangement auf einer Säule. Foto über: @an.interior.affair

Auch Minimalisten setzen auf Säulen und Podeste. Denn Minimalismus bedeutet nicht Askese. Minimalisten setzen einfach auf weniger Sachen, aber inszenieren diese dafür so, dass sie schön und wichtig zur Geltung kommen. Steht eine schlichte Vase mit wenigen, aber reizvollen Blumen auf einem Podest, passt das genau in diese Philosophie.

5 — Imposante Nebensache

Podest statt Nachttisch. Foto über: Historiska Hem

Es muss nicht alles immer superpraktisch und funktionell sein. Auch pure Schönheit muss in einer Wohnung Platz haben. Der beste Beweis dafür sind die Blumen. Hier stehen Sie auf einem Podest, das wie ein Beistellmöbel eingesetzt ist.

6 — Macht Eindruck

Willkommensgruss: Eine Säule, die elegant an einer Durchgangswand steht. Foto über: Découvrir l'endroit du décor

Unterstützen Sie mit einem Podest die Einrichtung und geben sie ihr damit eine gute Portion Eleganz. Schmale, säulenartige Podeste brauchen nicht viel Platz und können einer Einrichtung diesen bestimmten letzten Schliff geben, der Eindruck macht.

7 — Schafft Verbindung

Vermittler: Säulen mit Blumenstrauss zwischen Ess- und Wohnbereich. Foto über: Historiska Hem

Gerade in Wohnungen, in denen verschiedene Bereiche in einem Raum zusammenkommen, braucht es verbindende Elemente. Solche, die nicht klar ausdrücken, zu welchem Bereich sie gehören. Hier kommen Essen und Wohnen zusammen. Die Säule mit dem grossen Blumenstrauss grenzt nicht ab, sondern schmückt und sagt aus, dass dieser Raum festlich, freundlich und besonders ist. Egal, ob man darin nun auf dem Sofa sitzt und Fernsehen schaut oder mit Freunden ein Abendessen geniesst.

8 — Geht auch in Farbe

Klassik in Farbe, inszeniert von der australischen Interiordesignerin Anna Spiro. Foto über: Anna Spiro Design

Die klassisch weissen Statuen in Griechenland waren einst farbig angemalt. Klassik ist also nicht zwingend weiss und farblos, sondern funktioniert auch wunderbar in Farbe.

9 — Ist poppig

Farbenpracht: Pinke Säule im Atelier von Luke Edward Hall. Foto über: Rory Robertson

Farben spielen auch in der Welt von Luke Edward Hall eine grosse Rolle. Der Künstler und Designer arbeitet gerne mit leuchtenden, strahlenden Farben. Dies verleiht seinem Stil, der stark mit der Klassik flirtet, eine poppige Allüre. Ein wunderschönes Beispiel ist diese Säule in Bonbonrosa.

10 — Macht Blumen zu Kunst

Wie Art déco: Farbige Blumen- und Keramikkunstwerke. Foto über: @matagalanplantae

Die Keramik- und Blumenkünstlerin Carolina Spencer bringt beides auf farblich passenden Sockeln und Säulen fantastisch zur Geltung. Tauchen Sie in ihren schönen Instagramaccount und lassen Sie sich von ihren stilvollen, farbigen Kreationen inspirieren.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

