Medienkonferenz zum Ukraine-Krieg – «Einmaliger Schritt der Schweiz»: Bundesrat ändert Sanktionspraxis und übernimmt EU-Massnahmen

24.2.: Vermögen nicht einfrieren. Nach einer Krisensitzung am Donnerstag sagt Bundespräsident Ignazio Cassis vor den Medien, die EU-Sanktionen würden in Form von Umgehungsverhinderungsmassnahmen übernommen. Einzelne Massnahmen würden verschärft. Anschliessend stellt sich heraus, dass die Schweiz bei den Finanzsanktionen in einem wichtigen Punkt nicht mitziehen will: Zwar werde eine Verschärfung der heute geltenden Meldepflicht für die Eröffnung von Konten sanktionierter Personen geprüft, erklärt Botschafter Erwin Bollinger vor den Medien. Ein Einfrieren der Vermögen – wie gemäss EU-Sanktionen – sei aber nicht geplant.