Es klebt

Das Stadion 974 ist jenes, das hier in Doha dem Meer am nächsten steht. Und der einzige WM-Spielort ohne Klimaanlage. (Ein Satz, von dem ich auch nicht gedacht hätte, dass ich ihn mal schreiben werde.) Die Folge: Heute ist es zwar nicht heiss. Aber es ist so richtig feucht. Die Finger kleben fast auf der Tastatur. Die Spieler unten auf dem Feld werden heute vermutlich so sehr schwitzen wie kaum an dieser WM.