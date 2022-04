Umgestaltung der Schulumgebung – Ziefen setzt auf Unkraut Die Umgebung des Ziefener Schulhauses soll ökologischer gestaltet werden. Im Zuge dessen wurde ein Projekt im Gemeinderat eingereicht. Bei der Umgestaltung sind unter anderem einheimische Pflanzen hocherwünscht. Karoline Edrich

Das ökologischere Areal soll wieder mehr Insekten anlocken. Bild: Anthony Anex (Keystone)

Dem Ziefener Gemeinderat wurde laut Mitteilungsblatt ein Projekt zur ökologischen Aufwertung und Pflege des Schulareals unterbreitet. Involviert sind der Natur- und Vogelschutzverein Ziefen (NVVZ), die Schule Ziefen, die Landschaftspflegekommission und Vertreter der Bevölkerung. «Mit dem Projekt soll eine längerfristige, ökologisch nachhaltige Bewirtschaftung der bestehenden naturnahen Umgebung realisiert werden», lautet die Gemeindemeldung.

Im Detail seien die Schaffung und der Erhalt von ökologisch wertvollen Pflanzenbeständen und Kleinstrukturen das Hauptanliegen des Projekts. Damit wolle man wieder mehr Lebensraum für diverse Insekten-, Reptilien-, Vogel- und Kleinsäuger-Arten schaffen. Die Schule soll aktiv und auf freiwilliger Basis mit einbezogen werden. So ist nun in Zusammenarbeit mit der Schule geplant, das Wildbienenhaus wieder in Betrieb zu nehmen.

Blumige Hügel und Insekten

Schon seit längerem ist die ökologische Umgestaltung der Schulumgebung ein Thema in der Gemeinde. Bereits im europäischen Naturschutzjahr 1995 wurden im Zuge des Projekts Schritte unternommen. Dieses wurde in der damaligen Ausgabe des Gemeindeanzeigers folgendermassen beschrieben: «Blumen zum Träumen, Insekten zum Bewundern, Wasserpumpen zum Spielen, Weidenhäuschen zum Verstecken, Hügel, um die Welt zu bestaunen.»

Das Projekt wird vom Kanton laut Mitteilungsblatt mit 3562 Franken unterstützt. In einem nächsten Schritt möchte man im Herbst 2022 die Pflanzenbestände mit einheimischen insekten- und vogelfreundlichen Sträuchern ergänzen. Ausserdem soll der Boden mit Sand, Gelbkies und Kalkschotter angereichert werden, um so die Diversität der Kräuterschicht zu fördern. Besonders sogenannte Unkräuter, also einheimische, selbst versamende Blütenpflanzen seien erwünscht, so die Mitteilung der Gemeinde.

