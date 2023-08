Floss-Festival in Basel gestartet – Zian hängt überraschend den Entertainer heraus Der Basler Singer-Songwriter Zian eröffnete die 24. Ausgabe des Floss-Festivals. Der erfolgsverwöhnte Melancholiker war ein kluger Schachzug der Organisatoren. Nick Joyce

Flusseröffnungskonzert mit dem Basler Sänger Zian. Foto: Dominik Plüss

Seit der Veröffentlichung seines Debütalbums «Burden» im Januar 2022 ist der Baselbieter Tizian Hugenschmidt, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Zian, zur nationalen Popgrösse avanciert. Besser hätten Festivalveranstalter Tino Krattiger und Musikchef Gaetano Florio die Eröffnung der diesjährigen Floss-Saison kaum programmieren können. Den Floss-Organisatoren war ein grosser Publikumsandrang zum Auftakt sicher.



Wie gut würde Zian am Dienstagabend aber tatsächlich beim Basler Publikum ankommen? In seinen englischsprachigen Stücken setzte der begnadete Sänger, Songwriter und Pianist, der in seinen schwarzen Kleidern an einen Wanderprediger erinnerte, auf tiefe Melancholie: Das programmatisch betitelte «Burden» handelt von der Bürde des Lebens und vom Verlust der Unschuld.