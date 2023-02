Rotblau weltweit – Zhegrova kommt in Fahrt, Schär verliert Spiel seines Lebens Edon Zhegrova entwickelt sich beim OSC Lille allmählich zum Leistungsträger. Fabian Schär verliert mit Newcastle den englischen Ligacup-Final. Benjamin Schmidt

Beim FCB einst Spektakelspieler, zeigt Edon Zhegrova nun auch in Lille, was in ihm steckt. Foto: Pascal Bonniere (Keystone)

Frankreich

Edon Zhegrova hatte nach seinem Abschied vom FC Basel im Januar 2022 beim OSC Lille keinen leichten Start. Selten war der Kosovare von Beginn an gesetzt, musste sich gegen starke Konkurrenz behaupten. Zu dieser zählte auch Adam Ounas. Da sich der algerische Nationalspieler jedoch verletzt hatte, kam Zhegrova seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der WM immer häufiger zu Einsatzminuten und wusste diese zu nutzen: Allein in seinen letzten fünf Einsätzen verbuchte der 23-Jährige sechs Skorerpunkte (zwei Tore, vier Assists).

Entscheidend für Zhegrovas Lauf ist auch die Anpassung seiner Spielweise: Versuchte er – wie beim FCB – sein Glück zuvor häufig nach einem Solo aus der Distanz, beschreibt ihn das Portal «Le Petit Lillois» nun als mannschaftsdienlicher.

Deutschland

Borussia Mönchengladbach erlebte am Freitag in Mainz einen Abend zum Vergessen. Scheinbar noch beflügelt von der lokalen Fasnacht, fegten die Mainzer die Fohlen gleich mit 4:0 vom Platz.

Gladbachs neuer Torwart Jonas Omlin war jedoch nur an einem der vier Gegentreffer beteiligt, die Mainzer Führung leitete er mit einem riskanten Pass ein. Danach war für den Schweizer Schluss, es zwickte am rechten Oberschenkel. Diesen dick eingebunden, humpelte Omlin vom Platz, die Diagnose nach dem Spiel lautete: Muskelfaserriss im Adduktorenbereich.

Zum Glück für Omlin, aber auch für Gladbach, folgte am Samstag die Entwarnung: Omlin habe doch «nur» eine Zerrung erlitten und könne bald wieder eingesetzt werden.

England

Mohamed Elneny konnte sich beim FC Arsenal nie richtig als Stammkraft etablieren. Doch was viele nicht wissen: Seit Anfang 2016 unter Vertrag, ist der Ägypter dienstältester Profi im Kader der Gunners! Und wird es vorerst auch bleiben. Am Dienstag verkündete Arsenal, dass der Vertrag des 30-Jährigen um ein Jahr bis 2024 verlängert wird. 155-mal lief Elneny bereits für die Nordlondoner auf und erzielte dabei sechs Tore.

Fabian Schär offenbarte jüngst in der NZZ, wie niedergeschlagen er nach dem Ausscheiden im WM-Achtelfinal gegen Portugal gewesen war. «Ich hatte keine Gedanken mehr und für einige Tage auch überhaupt keine Lust auf Fussball.» Generell sei er nach jeder Niederlage «mehrere Tage nicht gut drauf».

Nicht auszumalen ist demnach, wie es dem Wiler jetzt gehen muss. Im von ihm betitelten «grössten Match meiner Karriere» unterlag Schärs Newcastle United gegen Manchester United im Ligacup-Final mit 0:2. Es wäre für Newcastle der erste Titel seit 1969 gewesen, zum ersten Mal seit 1999 standen die Magpies überhaupt mal wieder in einem Endspiel.

Ghana

Auch Samuel Inkoom trauert derzeit, jedoch aus ganz anderen Gründen. Beim tragischen Erdbeben, das die Türkei und Syrien am 6. Februar erschütterte, ist der bei Hatayspor unter Vertrag stehende Fussballspieler Christian Atsu ums Leben gekommen. Inkoom, einst Mitspieler von Atsu in der ghanaischen Nationalmannschaft, besuchte kürzlich dessen Familie und richtete ihr persönlich sein Beileid aus. Auch in einem Beitrag in den sozialen Medien verlieh der 33-Jährige, der bei Hearts of Oak in seinem Heimatland spielt, seiner Trauer Ausdruck.

Österreich

Red Bull Salzburg zieht seiner Konkurrenz in der österreichischen Bundesliga weiter davon. Bereits neun Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz. Entscheidend mitverantwortlich für den Lauf des Serienmeisters ist Noah Okafor, der bereits sieben Treffer und zwei Vorlagen – darunter eine am Sonntag gegen den SV Ried – beisteuern konnte. Fast wäre gegen das Tabellenschlusslicht ein weiteres Okafor-Tor dazugekommen, der VAR hatte jedoch etwas dagegen.

Portugal

Als eines der Toptalente in Europa gehandelt, ist Joelson Fernandes 2021 mit hohen Erwartungen an den FC Basel ausgeliehen worden. Diesen konnte der Portugiese am Rheinknie nicht gerecht werden, und auch seit seiner Rückkehr zu seinem Stammverein Sporting Lissabon läuft es für den 19-Jährigen alles andere als rund.

Das Spiel der zweiten Mannschaft Sportings am Wochenende gegen Oliveira do Hospital war Fernandes’ erster Saisoneinsatz über 90 Minuten. Immerhin: Er konnte seine Aufstellung beim 2:1-Sieg gleich mit seinem ersten Saisontreffer rechtfertigen.

Russland

Tomas Tavares gab im Achtelfinal-Hinspiel des russischen Pokals gegen Stadtrivale Lokomotiv sein Pflichtspieldebüt für Spartak Moskau. Ex-FCB-Trainer Guillermo Abascal wechselte den Portugiesen allerdings erst kurz vor Schluss ein.

Auch Fjodor Tschalow war im Cup aktiv, für ihn ging es mit ZSKA Moskau gegen den FK Krasnodar. Beim 3:0-Erfolg konnte der Stürmer einen Treffer beisteuern, es war dies bereits sein zwölftes Pflichtspieltor in der laufenden Saison.

Vereinigte Arabische Emirate

16 Pflichtspiele absolvierte Matias Palacios bereits für den Al-Ain FC. In diesen konnte er bislang noch nicht einen Skorerpunkt verbuchen. Was auch der Grund dafür sein dürfte, dass der Argentinier zumeist nicht in der Startaufstellung steht. Am Samstag bestritt Palacios sein wohl wichtigstes Spiel bisher, doch auch im UAE Super Cup gegen den Sharjah FC konnte er in 29 Einsatzminuten die 0:1-Niederlage seiner Mannschaft nicht verhindern.

