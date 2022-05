Berichterstattung im Krieg – Zeugnis aus einem verwundeten Land Gefährliche Orte, eingeschränkte Mobilität, Zensur: Journalistinnen und Journalisten stellen sich in der Ukraine grossen Herausforderungen. Unsere Reporterin über die Erlebnisse und Eindrücke vor Ort. Meinung Sonja Zekri

Odessa am 3. April: Nach einem Angriff der russischen Armee steigt Rauch auf. Journalisten und Einheimische bereiten sich auf Interviews vor. Foto: Bulent Kilic (AFP)

Wenn sich das Ausmass einer Krise nach der Anzahl der Journalisten bemisst, ist der Krieg in der Ukraine ein Ereignis von universellem Massstab. Seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar sind Korrespondenten, Fernsehteams, Blogger und Freelancer ins Land geströmt, aus den Nachbarländern, aus Europa, aus den Emiraten, aus Brasilien, darunter Krisenberichterstatter, die noch nie in der Ukraine waren, und intime Kenner des Landes, die in diesen schicksalhaften Monaten nicht fernbleiben wollen.