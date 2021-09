Basler Jazzclub gegen Vorschriften – Zertifikat-Zoff ums Bird’s Eye The Bird’s Eye will die Zertifikatspflicht nicht umsetzen. Wegen dieses Umgangs mit der 3-G-Regel hat die Veranstalterin Culturescapes 14 Konzerte abgesagt. Daniel Wahl

Als der Havana Son Club vor einigen Jahren im Bird’s Eye spielte, dachte niemand daran, dass es jemals nötig sein würde, ein Zertifikat für den Konzertbesuch vorweisen zu müssen. Foto: Tino Briner

Zumindest bis Mittwochabend hatten Kulturfreunde ohne Covid-Zertifikat eine Oase in Basel, um Jazz zu hören und sich auf einen Schwatz mit der Basler Multimilliardärin Beatrice Oeri einzulassen: The Bird’s Eye am Kohlenberg, der Jazz Club, der von der grosszügigen Finanziererin fast immer besucht wird. Bis 30 Personen können sich im umgebauten Gewölbe des ehemaligen Gefängnisses aufhalten, ohne sich ausweisen zu müssen, ohne einen Beleg für eine Impfung, eine Genesung oder einen Schnelltest vorzulegen. «Wir wollen Konzertbesucher und Künstler nicht zum Zertifikat zwingen und fühlen uns auch nicht verpflichtet, dies zu kontrollieren», sagt der künstlerische Leiter Stephan Kurmann.