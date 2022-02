Corona-Medienkonferenz – Grosse Öffnung: Schluss mit Maske bei Job und Einkauf, Schluss mit Zertifikat

Taskforce will Einsatz Ende März beenden

Alain Berset sagt weiter, dass der Bundesrat zur Kenntnis genommen habe, dass die wissenschaftliche Taskforce ihren Einsatz bereits per Ende März anstatt wie angedacht per Ende Mai beenden will. «Der Einsatz war immer von Bedeutung in der Krise. Einzelne Mitglieder der Taskforce würden dem Bundesrat und dem BAG jedoch weiter zur Seite stehen.