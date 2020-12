Nachruf auf Luigi Snozzi – «Zerstöre mit Verstand» Der grosse Architektur-Erneuerer Luigi Snozzi, dessen Einfluss weit über das Tessin hinausreichte, ist am Dienstag im Alter von 88 Jahren verstorben. Christoph Heim

Der Tessiner Architekt Luigi Snozzi verstarb an den Folgen des Coronavirus. Hier zu sehen ist er auf einer Aufnahme von 1996. Foto: Niklaus Stauss (Keystone)

Luigi Snozzi erhielt 2018 den wichtigsten Kunstpreis der Eidgenossenschaft, den Prix Meret Oppenheim. Das war, wie so oft, wenn der Staat sich entschliesst, einen Künstler zu ehren, reichlich spät. Damals war Snozzi, der am 29. Juli 1932 in Mendrisio geboren wurde und 1957 das Architekturdiplom der ETH Zürich erhielt, schon 86 Jahre alt.

Blick auf das restaurierte Gebäude des ehemaligen Augustinerklosters von Monte Carasso. Rechts sieht man den Erweiterungsbau von Luigi Snozzi. Foto: Wikipedia

Obwohl Snozzi, der sich als Sozialist und Sozialreformer verstand, nur relativ wenig gebaut hatte, wurde fast jedes seiner Gebäude zu einem Wallfahrtsort für Architekturinteressierte. Die meisten seiner Werke – Bürogebäude und Einfamilienhäuser – finden sich im Tessin. Das grösste Aufsehen erregte der Architekt mit der tiefgreifenden Sanierung von Monte Carasso, das nicht, wie der Name vermuten lässt, auf einem Berg liegt, sondern ein Ortsteil der Tessiner Kantonshauptstadt Bellinzona ist. Bis 2017 war Monte Carasso eine selbstständige politische Gemeinde.