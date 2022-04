Pop-Phänomen Charli XCX – «Zerstöre ich gerade, was ich mir all die Jahre aufgebaut habe?» Das neue Album von Charli XCX wirkt wie das Zeugnis einer doppelten Selbstgefährdung. Eine Begegnung. Timo Posselt

Mit «Crash» hat die 29-jährige Charli XCX Mitte März bereits ihr fünftes Album veröffentlicht. Foto: Warner

Fährt sie damit eigentlich gerade vor die Wand?

Die Frage also: «Zerstöre ich hier gerade, was ich mir all die Jahre aufgebaut habe?» Sie hält inne. Und antwortet: «Ich weiss es nicht.» Das fasst das Risiko ihres neuen Albums ziemlich genau zusammen. Es heisst übrigens «Crash» – Unfall.