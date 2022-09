Die Noten zum FCB-Spiel in Vilnius – Zeqiri steht richtig und trifft, Comas steht falsch und foult Beim 1:0-Erfolg des FC Basel bei Žalgiris Vilnius ist Wouter Burger der Beste beim Gast aus der Schweiz. Doch auch andere Basler wissen zu gefallen. Dominic Willimann Oliver Gut

FCB-Angreifer Andi Zeqiri bejubelt den einzigen Treffer der Partie. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Marwin Hitz: 4,5

Es ist nass in Vilnius. Und deshalb faustet Hitz das, was auf sein Gehäuse kommt, zumeist weg. Nicht aber vor der Pause, da er zuschaut, wie ein Mamic-Eckball an die Querlatte segelt. Am Ende aber spielt er zu null.