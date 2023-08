Zelten auf dem Theaterplatz – Camping für Stadtromantiker Das Künstlerkollektiv Hotel Regina, international bekannt als die Basler Brunnenheizer, machen mit einer neuen kreativen Aktion auf sich aufmerksam. Simon Baur

Zum Zelten muss man derzeit nicht in die Ferne schweifen, man kann es sich dafür auf dem Theaterplatz gemütlich machen. Foto: Kollektiv Hotel Regina/Dominik Dober

Mit Camping verbindet man gewöhnlich Natur, dolce far niente, grenzenlose Freiheit und Paradies. All dies gibt es auf dem Theaterplatz auch, nur in anderer Form: Ein paar Bäume werden zum Wald, und der Tinguely-Brunnen wird als See bezeichnet, der die Herzen der Romantiker höherschlagen lässt. Das zeigt ein entsprechender Orientierungsplan auf der Website des Camping Sunny Side, des neusten Projekts des Künstlerkollektivs Hotel Regina, das in Wintermonaten in aufwendigen Aktionen ausgewählte Basler Brunnen beheizt und zum öffentlichen Bade lädt.

Die Idee eines temporären Campingplatzes entstand, als das Kollektiv vor einem Jahr vom Theater Basel angefragt wurde, ein Event auf dem Theaterplatz zu organisieren. Zuerst dachte man an eine fulminante Wasserrutschbahn über die Treppenstufen des Theaterplatzes bis hinunter an den Steinenberg. Umwelttechnische Aspekte brachten das Kollektiv allerdings von diesem Vorhaben ab. Die Theaterdirektion schlug ein Zelt vor, das bespielt werden könnte. Daraus entstand schliesslich die Idee des Campings, auf dem Interessierte Ferien machen und übernachten können.

Stand-up-Paddling im Tinguely-Brunnen

Für die Leitung des Theaters sei ein solch «statisches» Ereignis ungewohnt gewesen, erklärt Balz Scheidegger, Mitglied des Künstlerkollektivs. Und da die Inszenierung zu den primären Aufgaben des Theaters gehört, gibt es nun nicht nur Zelte und Wohnwagen auf dem Theaterplatz, sondern auch diverse Campingtouren, Vorträge und Schach-Events – sogar Stand-up-Paddling im Tinguely-Brunnen wurde schon betrieben.

Nachts aber herrscht Ruhe im Camping Sunny Side. Der Wohnwagen und die meisten Zelte sind ausgebucht und selbst die Zone auf dem oberen Boden, in der all jene campieren, die ihr Zelt selbst mitgebracht haben, ist gut belegt. Dabei wurde nichts dem Zufall überlassen. Es gibt eine Toilettenanlage, Duschmöglichkeiten, eine Küche, eine Bar und eine Rezeption. Selbst auf Google Maps ist das Camping eingetragen, wie zwei durchreisende Radfahrer bestätigen.

Moderate Preise

Wann hat man denn schon die Gelegenheit, auf dem Theaterplatz zu übernachten? Daria Zogg vom Theater Basel hat es ausprobiert und schwärmt begeistert von der Ruhe, dem Plätschern des Tinguely-Brunnens, der die quietschenden Trams verstummen lässt, und dem morgendlichen Pfeifkonzert der Singvögel. Die Campingpreise sind moderat: 8 Franken zahlen Erwachsene, Kinder ab sechs Jahren 4.50 Franken. Wer ein eigenes Zelt mitbringt, bezahlt fünf Franken pro Nacht. Interessenten melden sich über: campingsunnyside@hotelregina.org oder vor Ort am kleinen Kiosk. Doch muss man sich beeilen, in manchen Nächten sind bereits alle Zelte dieser performativen und künstlerischen Intervention im öffentlichen Raum belegt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.