Zu Burnley für rund 18 Millionen – Zeki Amdouni wechselt vom FCB in die Premier League Der FC Basel kassiert die höchste Ablösesumme in der Ära David Degen – und kann einen Teil des Geldes in Ardon Jashari reinvestieren. Oliver Gut Tilman Pauls

Zeki Amdouni wird den FC Basel verlassen – in Richtung Premier League und FC Burnley. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Wenn in diesen Tagen über Zeki Amdouni geredet wird, dann muss man sich alle Aussagen immer mit einem imaginären Sternchen vorstellen. Wenn zum Beispiel Trainer Timo Schultz am Sonntag sagt, dass Amdouni am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainieren werde, dann muss man sich jeweils den Halbsatz «wenn er dann überhaupt noch in Basel ist» dazudenken.