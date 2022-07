Das ist der neue FCB-Stürmer – Zeki Amdouni: Basel statt Nizza Der 21-jährige Angreifer hat eine starke erste Super-League-Saison hinter sich. Nun möchte er im Dress des FC Basel zeigen, dass er auch am Rheinknie Tore schiessen kann. Dominic Willimann

Zeki Amdouni hat einen steilen Aufstieg hinter sich – zuletzt wurde er erstmals für die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Es ist ein Angriff wie aus dem Lehrbuch. Dan Ndoye setzt sich auf der rechten Seite durch und flankt zur Mitte, wo Zeki Amdouni im Strafraum am höchsten steigt und – mittels eines Lehrbuch-Kopfballs – zum 1:0 trifft. Passiert ist das bei Amdounis allererstem Einsatz in Rotblau, beim Testspiel am Donnerstag gegen Botosani.