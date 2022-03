Sweet Home: Frühlingsblumen – Zeit für Poesie Diese 16 Inspirationen zeigen, wie Sie die zarten Frühlingsboten der Natur zu sich nach Hause holen können – an Ihre Wand, Couch oder auf den Tisch. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Ranken und Ornamente

Zarte Blumenranken auf der Tapete und der Stofftasche. Foto über: Inigo Immobilien

Blumen und Blätter, die emporwachsen und sich um andere Pflanzen oder Mauern ranken, haben Künstlerinnen und Künstler seit jeher inspiriert. So zeigen Buchillustrationen, Tapeten, Porzellan und vieles mehr oft Ornamente und Muster mit Ranken. Diese Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden und neue Wege zu finden, um der Sonne entgegenzustreben, strahlt viel Kraft aus. Hier sind Blumenranken gleich doppelt zu sehen: in Form eines filigranen, rot-weissen Musters an einer Tapete und an der Stofftasche, die am Türhaken hängt.

Weiter nach der Werbung

2 – Stoffe und Nostalgie

Kissen aus einem nostalgischen Stoff, dessen Design seine Wurzeln im 18. Jahrhundert hat. Foto: Antoinette Poisson

Blumen, Ranken und ein Muster, das an Spaliere denken lässt, zeigt dieser Stoff der Pariser Kunsthandwerkfirma Antoinette Poisson. Hinter der einzigartigen Firma stehen Vincent Farelly und Jean-Baptiste Martin – beides Mitbegründer und Art Directors von Antoinette Poisson und auf Tapeten spezialisierte Restauratoren. Begonnen haben sie mit der Wiederentdeckung der «Papiers dominotés» – einer alten Form von Tapeten.

Den Namen Domino bekamen sie, weil die Tapeten nicht als Rollen, sondern als einzelne Blätter gedruckt wurden. So wirkt das Kleben wie eine Art Dominospiel. Die Papiere wurden aber vor allem als Futter für Koffer gebraucht und um das Innere von Möbeln zu verkleiden. Aus diesem ganz besonderen Kunsthandwerk aus dem 18. Jahrhundert heraus haben sich eine wunderbare Kollektion sowie weitere spannende Kollaborationen entwickelt. Dazu gehört dieser hübsche, bedruckte Baumwollstoff. Er ist bei Antoinette Poisson erhältlich, kostet 134 Euro pro Meter und ist 136 cm breit.

3 – Spaliere und Blüten

Die ersten Blüten, entdeckt im Rechbergpark in Zürich. Foto: MKN

Wer mit aufmerksamen Augen spazieren geht, entdeckt momentan viele wundersame Naturschönheiten. Man kann beinahe zusehen, wie Blüten sich öffnen und ihre zarte Schönheit entfalten. Hier sind es Blüten von Birnen, die in einem Zürcher Park an Spalieren hochgezogen wachsen.

4 – Erdbeeren und Gemütlichkeit

Teatime mit einem entzückenden Konfitürentöpfchen. Foto: Skye McAlpine Tavola

Blumen, Blüten oder kleine Erdbeeren findet man in der inspirierenden Welt der Skye McAlpine. Die Food-Autorin, die in London und Venedig lebt, hat mit einem erfolgreichen Blog begonnen, betreibt einen Instagram-Account mit über zweihunderttausend Followern und hat bereits zwei wunderschöne und inspirierende Kochbücher herausgegeben. Seit kurzem betreibt sie auch den Webshop «Sky Mc Alpine Tavola» mit hübschen Dingen für den Tisch. Dazu gehört dieses kleine Töpfchen mit Erdbeerdekoration, zu 26 £.

5 – Blumen und Buntheit

Frische Freundlichkeit in einer Küche, dank bunt geblumter Tapete. Foto über: @giuraodesign

Mit Blumen und Blüten ziert man gerne Wände, weshalb geblümte Tapeten als Klassiker gelten. Es gibt sie in so vielen verschiedenen Stilen und Farben wie es Wohnstile gibt. Besonders fröhlich und bunt sind die Tapeten von Joseph Frank. Er gilt als einer der wichtigsten schwedischen Designer. Joseph Frank wurde 1885 in der Nähe von Wien geboren, wanderte 1933 von den Nazis vertrieben nach Schweden aus und bekam 1939 die schwedische Staatsbürgerschaft. Dort arbeitete er für die schwedische Firma Svenskt Tenn in enger Zusammenarbeit mit der Firmengründerin und Produzentin Estrid Ericsson. Über 2000 Entwürfe für Möbel und 160 Textildessins für Stoffe, Tapeten und Teppiche entwarf Joseph Frank für die Firma.

Hier, in dieser freundlichen Küche, welche das englische Interior Design Studio Guirao Design eingerichtet hat, blüht die Tapete Eldblomman von Josef Frank an den Wänden. Sie ist zu 1'100 SEK/Rolle bei Svenskt Tenn erhältlich.

6 – Inspirationen und Ideen

Poetisches Moodboard der Farbfirma Atelier Ellis. Foto: Atelier Ellis

Ein anderes kreatives Studio, das mit viel Poesie und Handwerkskunst überzeugt, ist das englische Atelier Ellis. Auf faszinierende Art werden hier natürliche Farben und Farbkollektionen erschaffen. Die Gründerin ist Cassandra Ellis, die von Neuseeland nach England kam und hier auf dem Land ihre grosse Handwerkskunst betreibt. Sie lässt sich stark von der Natur inspirieren und kreiert für Ihre Farbideen solch zauberhafte Moodboards.

7 – Farben und Frühling

Dezent verhaltene Farbpalette, die den Monat März versinnbildlicht. Farben und Foto: Atelier Ellis

«Wir glauben, dass es für alle möglich sein sollte, in einem freundlichen, sicheren und schönen Zuhause zu leben, das die Geschichte seiner Bewohner erzählt.» Atelier Ellis

Ein Grundrecht, das nun mit dem Krieg in der Ukraine auf grausamste Weise sehr vielen Menschen genommen wird. Diese brutale Tatsache zeigt die Wichtigkeit des Zuhauses noch deutlicher. Mir persönlich erscheint es gerade sehr seltsam, täglich über Trends, Möbel, Farben und schöne Dinge zu schreiben. Aber es ist mein Beruf und ich hoffe, dass die Inspirationen und Gedanken zum Wohnen ein kleines Bisschen zum Glück im Alltag beitragen. Die Poesie und Schönheit, die der Frühling mit sich trägt, können meiner Meinung nach dabei helfen, Kraft und Hoffnung in der Natur zu schöpfen.

8 – Tapeten und Eleganz

Eine edle Tapete, die Strenge und Verspieltheit verbindet. Foto über: Cool Chic Style Fashion

Bei dieser klassischen Tapete von Pierre Frey zeigt sich eine Interpretation von Ranken und Spalieren. Das Muster verbindet damit Geometrie und filigrane Verspieltheit und erzeugt viel Eleganz. Dieses Beispiel aus einem Showroom zeigt sehr schön, dass Tapeten durchaus auch mit Bildern behangen werden können.

9 – Flattern und flirten

Dreidimensionales Frühlingsbild mit Blumen und Schmetterlingen. Foto und Bild: Marin Montagut

Kennen Sie Marin Montagut? Der französische Künstler, Illustrator und Designer hat in der Zeit der Pandemie ein Geschäft in Paris eröffnet. Dort verkauft er seine zauberhaften, filigranen Kreationen. Dieses dreidimensionale Reliefbild in einem dekorativen Rahmen ist ein kleines poetisches Wunder, mit dem man sich oder eine geliebte Person verwöhnen kann. Es ist zu 350 Euro im Webshop von Marin Montagut erhältlich.

10 – Frische und Freude

Textilien aus dem schwedischen Einrichtungshaus Svenskt Tenn .

Mit diesem frischen, fröhlichen Stoff von Joseph Frank gehen wir noch einmal zurück in das einzigartige geschichtsträchtige Einrichtungshaus Svenskt Tenn nach Schweden. Dieses hat den frühlingshaften Stoff als seinen Osterliebling ausgewählt und kombiniert ihn hier mit einem passenden Karo. Den bedruckten Leinenstoff Mille Fleures von Josef Frank gibt es zu 1'800 SEK pro Meter. Er ist 130 cm breit.

11 – Garten und Arten

Blüten von Primeln, Osterglocken und anderen Frühlingsblumen. Foto über: @sean_anthony_pritchard

In England gibt es Shows und Preisvergaben für Gemüse oder Blumen. Das inspiriert dazu, viele neue Arten zu züchten oder besonders schöne Exemplare aufzuziehen. Die eigenen Häuschen und Gärtchen sowie die Freiheit, darin alles so zu gestalten, wie es gefällt, sind den Engländern heilig. Das ist mit ein Grund, weshalb Kreativität und Individualismus auf dem Inselreich so verbreitet sind. Einer meiner Lieblinge auf Instagram ist der Account von Sean Anthony Pritchard, der sein ausserordentlich charmantes Cottage liebevoll eingerichtet hat und ein Garten- und Landschaftsdesign-Studio betreibt. Diese Blütenpracht von unterschiedlichen Osterglocken, Primeln und anderen Frühlingsblumen ist ein Gedicht.

12 – Blümchen und Rüschen

Rüschenkissen mit wunderschöner Seventies-Romantik. Kissen und Foto: Coco and Wolf

Als ich vor langer Zeit in einem Textildesign-Studio arbeitete, gab es eine Art von Dessins, die «Les petites fleurs Suisse» genannt wurde. Offenbar kamen kleine Blümchenmuster bei den Schweizern sehr gut an. Die schönsten kleinen Blümchen aber sind meiner Meinung nach diejenigen von Liberty. Aus solchen Stoffen kreiert die englische Firma Coco&Wolf fantastische Bettwäsche, Wäsche für den Tisch und solche für das Bad. Es gibt auch Kleider, Wohnaccessoires und Dinge für Kinder. Besonders hübsch finde ich dieses Kissen mit gewellten Rüschen, zu 72 £.

13 – Träumen und kuscheln

Ein ziemlich «grooviges» Kinderzimmer mit Stoffen und Tapeten von House of Hackney. Foto über: @houseofhackney

Diese kleinen Blümchen der Libertystoffe führen übrigens zurück in die Seventies. Damals war auch die grosse Zeit von Laura Ashley und in der Einrichtung wurden Blümchentapeten gerne mit poppigen, weissen Möbeln kombiniert. Die Blümchen bekamen aber auch mit Paisleymustern Konkurrenz, die zuweilen psychedelisch anmuteten. Dieses Blumenmuster vom ziemlich coolen House of Hackney und die Einrichtung des Kinderzimmers führen stilmässig zurück in diese Zeit. Den Stoff «Emania» von House of Hackney, kostet 110 £ pro Meter, ist eine bedruckte Leinen-Baumwoll-Mischung und 137,2 cm breit.

14 – Lesen und schauen

Die zweite Ausgabe des neuen Magazins «Blumenhaus». Foto: Blumenhaus

Zu allem, was mit Blumen, Garten, Botanik und deren Poesie zu tun hat, findet man im neuen «Blumenhaus»-Magazin wunderschöne Geschichten. Kürzlich ist die zweite Ausgabe erschienen, erhältlich zu 29 Euro.

15 – Schmücken und entzücken

Freundlicher Boholook mit Blumentapete. Foto über: Domino

Geblümtes schmückt jedes Zuhause mit einer besonders charmanten Anmutung und verhilft ihm zu Freundlichkeit und Individualität. Diese quirlige Ankleide macht Lust, ein wenig mehr zu dekorieren, wie man den Umgang mit Stoffen, Farben und Tapeten im Englischen nennt. Im klassischen englischen Interiordesign gehen Einrichtung und die «Decoration» einher. So geht Wohnen sehr viel weiter, als einfach bloss Möbel gekonnt in einem Raum zu platzieren. Die Tapete von Josef Frank heisst «Eldblomman» und ist bei Svenskt Tenn zu 1'100 SEK pro Rolle erhältlich.

16 – Spazieren und durchatmen

Erste rosa Blüten, entdeckt auf einem Stadtspaziergang durch Zürich. Foto: MKN

Was momentan etwas vom Schönsten ist, sind Spaziergänge durch die Stadt und die Natur. Überall spriessen Blumen und Blüten und erfüllen alles wieder mit Farbe, Lebensfreude und Hoffnung.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.